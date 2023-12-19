Пентагон опустошит весь фонд помощи Украине еще в этом году

Финансовые средства, которые имеются у министерства обороны США на эти цели, закончатся еще до 30 декабря.

В фонде осталось порядка миллиарда долларов, и они будут потрачены на замещение в арсеналах тех вооружений, которые были направлены Украине. Других средств нет и они не появятся до тех пор, пока конгресс не одобрит выделение новых денег. Об этом сообщил Майкл Маккорд, финансовый контролер военного ведомства Соединенных Штатов.

«Как только эти средства будут израсходованы, департамент исчерпает доступное нам финансирование для помощи Украине в обеспечении безопасности», - заявил эксперт.

Его точка зрения была изложена в специальном письме, которое было направлено как в Сенат, так и в палату представителей. Цитаты из документа привело агентство Bloomberg.