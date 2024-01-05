Перечислены методы улучшения Россией экономических показателей в условиях санкций

В ООН заявили о росте российской экономики на 2,7% за минувший год, а также, согласно прогнозам западных аналитиков, за этот год она увеличит показатели еще на 1,3%. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как в условиях санкционной политики Запада нашей стране удалось улучшить темпы экономического развития. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, улучшение экономических показателей России в минувшем году определил ряд факторов: внешняя экономическая деятельность в стране не претерпела никакого сокращения, также санкционная политика Запада коснулась лишь конкретных отраслей экономики, а большую роль в ее развитии сыграл ВПК.

Эксперт добавил, что именно ВПК оказывает позитивное и стимулирующее влияние на иные секторы экономики.