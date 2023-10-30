Переезд позволил подмосковной компании увеличить производственную мощность

Компания «Палисад» переехала на площадку «Технопарк Нахабино» в апреле этого года, что позволило увеличить производственную мощность в три с половиной раза. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Теперь в Красногорске располагается цех по производству крашенных пиломатериалов, размером почти девятьсот квадратных метров. Благодаря покупке нового оборудования выросли и производственные мощности: с 5,6 тыс. кв.м готовой продукции в месяц до 20 тыс. кв. м.

Как отмечают в компании, уход зарубежных представителей лишь улучшил качество выпускаемой продукции, вследствие чего увеличился спрос. Это подтверждают и цифры — только за последний год продажи выросли почти в два раза до 10,1 тысячи квадратных метров в месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.