Первая сверхпрочная спортплощадка появится в Подмосковье

Экономика

Фото: [Мининвест МО]

Первая сверхпрочная спортплощадка появится в Подмосковье, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Ее элементы состоят из анодированного алюминия.

Установкой комплекса занялась компания «Кенгуру.Про». Он будет расположен на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в Подольске. В составе комплекса — четыре блока.

Производство таких площадок стартовало в начале года. В разработку технологии, запуск производства и сертификацию вложили около 20 миллионов рублей инвестиций.

Спортивные площадки из анодированного алюминия обладают повышенными антикоррозийными свойствами. Гарантийный срок использования таких комплексов составляет как минимум 50 лет.

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