Первое очное заседание клуба экспортеров прошло в Подмосковье

Первое очное заседание регионального клуба экспортеров прошло в Подмосковье, сообщили в Мининвесте области. В рамках мероприятия подвели итоги работы за год, а также вручили награды победителям конкурса «Экспортер года Московской области».

Лучшими экспортерами в регионе были признаны тридцать пять организаций. Всего в области насчитывается более шести тысяч таких предпринимателей, в том числе 5,6 тысячи — субъекты МСП.

В Подмосковье для предпринимателей действуют различные меры поддержки. В этом году для экспортеров запустили два новых сервиса — «Пять шагов для экспорта» и «Контейнер для МСП».

Подробная информация о доступных мерах поддержки и условиях их получения представлена на региональном инвестиционном портале.