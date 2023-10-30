Первые результаты участников «Академии самозанятых» представили в Подмосковье

Первые результаты участников «Академии самозанятых» представили в подмосковном Мининвесте. Программа стартовала в сентябре, к ней присоединились сто самозанятых и ИП, которые применяют налог на профессиональный доход.

В рамках программы участники анализируют целевые аудитории, изучают способы расширения клиентской базы, учатся упаковывать продукцию.

В число участников вошла жительница Раменского Елена Гилунова, которая организовала центр рукоделия и творчества, где проходят мастер-классы и реализуется комплексный курс рукоделия.

«Обучение помогло восполнить недостающие знания, и я перешла в предпринимательство», - рассказала Гилунова.

По ее словам, участие в программе помогло запустить новые продукты — женский клуб, детский лагерь, развлекательное мероприятие для детей.

Акселератор продлится до 17 ноября. В завершение программы участники представят результаты работы и поделятся планами по развитию своих проектов.