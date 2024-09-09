Первый в Подмосковье экопромышленный парк достроят в Егорьевске уже в следующем году

Напоминаем, что строительство данного объекта ведется в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла», направленного на развитие инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья.

В настоящее время на территории экопромышленного парка возводят здание научно-технического центра. Здесь разместят офисные помещения для управляющей компании и резидентов, а также конгрессно-выставочную зону. Уже несколько компаний, занимающихся утилизацией древесных отходов, стекла, органических материалов и резины, выразили желание стать резидентами парка. Эти предприятия планируют ежегодно перерабатывать до 80 тысяч тонн отходов в год.

Отмечается, что инспекторами ведомства зафиксировано тридцать пять процентов строительной готовности научно-технического центра. В настоящее время строители монтируют внутренние перегородки и кровлю. Завершить строительство планируют во втором квартале 2025 года. С вводом объекта в эксплуатацию для жителей деревни появится 450 новых рабочих мест.