Песков о налоге на сверхприбыль: Кремль никаких решений не принимал

Журналисты обратились к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать информацию о том, что налог на сверхприбыль может изыматься неоднократно. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на данный момент не занимаются обсуждением данного вопроса, сообщает агентство « Интерфакс ».

«Никаких решений на этот счет не принималось», - отметил пресс-секретарь

Ранее сообщали, что налог на сверхприбыль будет изыматься несколько раз в двух случаях. Во-первых, если в бюджете образуется острый дефицит. Во-вторых, если у бизнесменов будут найдены конъюнктурные сверхдоходы.

Также Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться к профильным экспертам, которые дадут надлежащую оценку подобным предложениям. Информацией о правилах начисления налога windfall tax также могут владеть депутаты. Кремль подобных решений не принимал.