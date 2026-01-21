Петербургский рынок частной медицины переживает волну консолидации и укрупнения игроков

Рынок частной медицины в Санкт-Петербурге вступает в фазу активного переформатирования. Основной тренд — укрупнение за счет поглощения малых и средних клиник крупными сетевыми игроками. Этот процесс эксперты оценивают как закономерный и видят в частной медицине по-прежнему привлекательный сектор для инвестиций, пишет « Фонтанка ».

В Северной столице работает более 400 лицензированных компаний с выручкой от врачебной практики свыше 10 млн рублей в год, причем большинство из них (370) — прибыльные. Однако еще около 170 клиник существуют на минимальных оборотах, а около 1200 стоматологий и вовсе образуют отдельный «микромир». Именно небольшие клиники, испытывающие растущие финансовые трудности, становятся первыми целями для поглощения.

Символом новой эры стала крупная федеральная сделка: «Европейский медицинский центр» (EMC) объединяется с петербургской сетью «Скандинавия», принадлежащей «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сделка, оцененная в 25,1 млрд рублей, создаст второго по размеру игрока на национальном рынке с суммарной выручкой около 44,3 млрд рублей. Это позволит EMC, сильному в московском премиум-сегменте, получить развитую сеть в Петербурге и других городах.

Тенденция к поглощениям заметна и на местном уровне. Клиника «Балтмед» уже приобрела новую площадку. Федеральная сеть «Медси» (АФК «Система») изучает возможность покупки активов в городе. При этом многие малые клиники, испытывая давление растущих издержек при слабом росте спроса, добровольно выставляются на продажу.

На специализированных площадках, таких как «Авито» или «Альтера Инвест», можно найти десятки предложений: от небольших кабинетов за пару миллионов до оснащенных многопрофильных центров за 40-50 млн рублей. Часто причиной продажи становятся хронические убытки или выход владельцев на пенсию. Например, клиника на Большом проспекте В.О. с выручкой 13 млн рублей и убытком 7 млн предлагается за 18 млн рублей.

Таким образом, петербургский рынок частной медицины разделяется: крупные федеральные и местные сети укрепляют позиции, а малый бизнес либо продается, либо уходит с рынка. Эксперты прогнозируют, что эта консолидация усилится в ближайшие годы, формируя более олигопольную и профессионально управляемую структуру отрасли.