Пищевой комбинат из Подмосковья получил сертификат на производство халяльной продукции

«Ногинский пищевой комбинат» получил сертификат качества на серийный выпуск продукции в соответствии с нормами ислама. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

Отмечается, что данное предприятие стало первым в регионе, которое получило сертификат качества Халяль от «Роскачество-Халяль». Сертификат внесен в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

На сегодняшний день халяльную продукцию можно приобрести более чем в двухсот торговых точках Подмосковья. При этом наибольшее количество спецмагазинов с халяльной продукцией Подмосковья находится в городских округах Фрязино, Мытищи, Одинцово и Бронницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил сотрудничество Подмосковья с провинцией Ляонин.