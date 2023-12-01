Писториус пообещал военную помощь Украине, не предупредив немецкий парламент

Глава Минобороны Германии Борис Писториус не предупредил бундестаг, что пообещает новый пакет военной помощи Украине на 1,3 миллиарда евро. Об этом заявил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс, сообщает Tagesspiegel.

«Вопреки обычной практике, парламент, как бюджетный законодатель, не был своевременно проинформирован об этом, даже несмотря на то что речь идет о 1,3 миллиарда евро – это немало», – сказал он.

Писториус пообещал новый пакет помощи во время своего визита в Киев, при этом он сказал, что для его выделения есть достаточное финансирование. Возмущенный Гедехенс отметил, что это «абсолютно ложное заявление».

Ранее Конституционный суд Германии запретил правительству переводить ранее выделенные на борьбу с пандемией 60 млрд евро на другие цели. По мнению экспертов, это создает огромную дыру в бюджете ФРГ и приведет к сворачиванию целого ряда программ.