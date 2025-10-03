Пиво бьет по карману: россиян ждет резкий рост цен до 20%

Во второй половине 2025 года потребителям стоит ожидать увеличения стоимости пива в российских магазинах на 8-12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такой прогноз для «Газеты.Ru» представил эксперт в области финансов и бизнеса Дмитрий Трепольский из Pronline.

Основным фактором, влияющим на рост цен, является увеличение акцизного сбора на пиво в текущем году. Для напитков крепостью до 8,6% ставка повысилась с 26 до 30 руб. за литр. Кроме того, динамика цен также будет определяться колебаниями валютных курсов, логистическими затратами и стоимостью упаковки.

На ценообразование влияют не только налоговые изменения, но и структура себестоимости, подверженная давлению из-за подорожания импортируемого сырья (такого как хмель и специальные солода), валютных колебаний, а также расходов на транспортировку и тару, включая алюминиевые банки и стекло. В связи с этим, производители будут вынуждены частично переложить возросшие издержки на потребителей, отметил Трепольский.

По оценке эксперта, данная тенденция продолжится и в 2026 году, когда темпы роста цен на пиво могут ускориться до 10–20% к весне. Это связано с очередной индексацией акцизов и подготовкой предприятий к внедрению нового ГОСТа, который вступит в силу с 2027 года.

Даже при наличии переходного периода, компаниям потребуется инвестировать средства в модернизацию производства и корректировку рецептур, что неизбежно приведет к увеличению себестоимости и конечных цен на продукцию.

Трепольский также прогнозирует умеренное снижение спроса на пиво в России, однако структура потребления претерпит изменения. Покупатели будут чаще отдавать предпочтение более дешевым вариантам, таким как акционные предложения, собственные торговые марки (СТМ) розничных сетей и продукция региональных производителей.

Наибольшему риску снижения спроса подвержены сегменты дорогостоящего импортного и крафтового пива, поскольку их потребители более чувствительны к ценовым колебаниям и склонны сокращать частоту покупок.

Согласно данным Росстата на сентябрь 2025 года, стоимость пива в России достигла исторического максимума, составив в среднем 196 руб. за литр, в то время как в прошлом году этот показатель находился на уровне 160–165 руб.

Ранее сообщалось, что стоимость завтрака в России выросла на 14,2% за полгода.