В России резко подорожали завтраки

Средняя стоимость завтрака в России значительно возросла в течение первого полугодия 2025 года, рассказала в интервью «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Согласно статистическим данным, цена на стандартный завтрак увеличилась на 14,2%. При этом минимальная стоимость утреннего приема пищи составляла 107 руб., а в 71 субъекте РФ эта сумма не превышала 150 руб.

«Традиционный завтрак — блинчики или каша, омлет. Динамика цен на завтрак существенно варьируется по субъектам. Это связано с тем, что продукты, необходимые для приготовления завтрака, самые простые, базовые и их немного, но цены на них вариабельны по субъектам», — отметила Лебединская.

Наибольшее подорожание завтраков зафиксировано в Чеченской Республике, Курганской области, Алтайском крае, Хакасии, Томской и Магаданской областях. Наименьший рост цен отмечен в Орловской области, Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях.

В 16 субъектах РФ увеличение стоимости завтраков за отчетный период не превысило 10,5%. Самыми дорогостоящими утренние приемы пищи оказались в Магаданской области, на Камчатке и в Республике Саха (Якутия).

Наиболее доступные по цене завтраки зафиксированы в Пензенской и Кировской областях, а также в Республике Мордовия. Региональные различия в стоимости питания продолжают оставаться значительными на территории страны.

Ранее кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, можно ли есть сердечникам один простой продукт.