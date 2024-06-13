Пять организаций представляют Рязанскую область на международной выставке в Турции

На коллективном стенде Рязанскую область на XIX Международной выставке косметики и красоты «Beauty Eurasia 2024» в Стамбуле представили пять компаний. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что компании «Инфарм», «Емельянъ Савостинъ», «Медителл», ИП Нестеренко Артем Данилович и «Мода СНЕ». Их участие стало возможным благодаря поддержке Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса.

Отмечается, что ИП Нестеренко Артем Данилович и «Мода СНЕ» представляют на мероприятии профессиональную косметику и косметику для ухода собственного производства, а «Емельянъ Савостинъ» и «Медителл» ― уникальные гигиенические изделия, популярные своей стерильностью и качеством, используемые и при проведении медицинских процедур. А компания «Инфарм» представляет высококачественные медизделия на основе высокоочищенной гиалуроновой кислоты.

Добавляется, что на XIX Международной выставке косметики и красоты «Beauty Eurasia 2024» в Турции представлены павильоны свыше 450 экспонентов из 44 государства мира.