Пять скрытых причин отказа банка: как ошибки заемщиков мешают получить займ

Даже клиенты со стабильно высоким доходом не застрахованы от отказа банка при рассмотрении кредитной заявки. Основные причины такого решения финансовых организаций раскрыла агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Эксперт выделила пять ключевых факторов, ведущих к отрицательному вердикту. Первый — чрезмерная долговая нагрузка, когда текущие выплаты по обязательствам съедают значительную часть дохода. Второй — формальное несоответствие клиента внутренним требованиям конкретного банка. Третий — наличие проблемных записей в кредитной истории. Четвертый — ошибка в самостоятельном определении реального размера чистого дохода. И наконец, пятый — срабатывание внутренних автоматических лимитов или ограничений кредитного учреждения.

«Чтобы повысить шансы на одобрение кредита, рекомендуется провести предварительный расчет показателя долговой нагрузки и постараться его снизить путем закрытия существующих кредитов или кредитных карт. Предоставьте полную и точную информацию о своем доходе и расходах», — советует Мария Ермилова.

Специалист также рекомендует рассмотреть возможность рефинансирования действующих займов в более выгодный продукт и регулярно проверять свою кредитную историю на предмет неточностей. Существенно повышает вероятность положительного решения обращение в тот банк, где заявитель уже получает зарплату или является давним клиентом, поскольку это снижает риски для финансовой организации.

