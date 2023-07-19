Пять стран Европы попросили ЕК продлить запрет на ввоз украинского года

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, в которой потребовали от Еврокомиссии продлить запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс.

При этом пограничные с Украиной страны не возражают против транзита украинской сельхозпродукции. Ограничения предлагается продлить до конца года.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если ЕК не примет декларацию, то в Варшаве самостоятельно примут решение о запрете ввоза зерна в целях защиты польских фермеров.

Украина лишилась возможности экспортировать зерно в рамках черноморской инициативы после того, как из нее вышла Россия. Перевозчики отказываются идти на риски без российских гарантий безопасности в Черном море.