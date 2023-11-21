Пятьдесят два образовательных учреждения Подмосковья стали участниками проекта «Профессионалитет»

Пятьдесят два образовательных учреждения, тридцать шесть предприятий-работодателей и пятнадцать организаций Подмосковья стали участниками проекта «Профессионалитет» в прошлом и текущем годах. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«Федеральный проект работает как локомотив для комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования и отладки его взаимодействия с предприятиями в части подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики», - отметила зампред областного правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в число участников вошли семь базовых колледжей и сорок пять сетевых. Также в прошлом году в программу вошли двадцать организаций и предприятий, в текущем — еще три десятка.

В рамках программы в Подмосковье реализуется обучение по пятидесяти одной специальности и профессии. С прошлого года в регионе создали семь кластеров в сферах машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, педагогики, туризма и других отраслях.