Пятьдесят пять земельных аукционов провели за неделю в Подмосковье

Полсотни земельных торгов провели за неделю в Подмосковье. Участниками 55 аукционов стали 157 человек. В среднем на один лот приходилось четыре участника.

Самым успешным аукционом за указанный период стали торги за участок земли в Пушкино. Участок расположен в 37 километрах от МКАД, его площадь составляет 14 соток. Изначально стоимость аренды за год составляла около миллиона рублей, однако в ходе торгов цена увеличилась в 18 раз и достигла 18 миллионов.

Чтобы принять участие в аукционах, нужно оформить электронную подпись. Сделать это можно в любой аккредитованной удостоверяющей организации из этого списка.