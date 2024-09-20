Пятнадцать тысяч тонн свеклы собрали в Подмосковье

Пятнадцать тысяч тонн свеклы было собрано в муниципалитетах региона в рамках сбора урожая овощей и зерновых культур. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году свеклу в регионе высадили на 1,6 тысячи гектаров. На сегодняшний день урожай собран уже с 554 гектаров, что составляет около трети от общего плана.

Больше всего площадей засадили свеклой в Дмитрове и Коломне — порядка 1,1 тысячи гектаров и почти триста гектаров соответственно. Эти же округа являются лидерами по сбору урожая. Так, в Дмитрове собрали 12,5 тысячи тонн свеклы, а в Коломне — 1,2 тысячи тонн.