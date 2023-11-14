План G7 по отслеживанию российских алмазов разорит африканских добытчиков

План G7 по отслеживанию российских алмазов принесет «непоправимый ущерб» африканским добытчикам, приводит The Financial Times мнение председателя Кимберлийского процесса (международной системы по борьбе с незаконно добытыми алмазами) Ахмеда бин Сулайема.

Он указывает, что предложенная схема не учитывает интересы африканских алмазодобывающих стран – Ботсваны, ДР Конго и ЮАР. Африканских добытчиков к дискуссии не приглашали.

Ахмед бин Сулайем считает, что таким образом Антверпен будет наживаться на африканских алмазах, поскольку схема предполагает проверку всех алмазов.

Предлагаемый механизм может нарушить сложившиеся цепочки поставок и повлечет дополнительные расходы для всех добытчиков алмазов.