План G7 по отслеживанию российских алмазов разорит африканских добытчиков
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План G7 по отслеживанию российских алмазов принесет «непоправимый ущерб» африканским добытчикам, приводит The Financial Times мнение председателя Кимберлийского процесса (международной системы по борьбе с незаконно добытыми алмазами) Ахмеда бин Сулайема.
Он указывает, что предложенная схема не учитывает интересы африканских алмазодобывающих стран – Ботсваны, ДР Конго и ЮАР. Африканских добытчиков к дискуссии не приглашали.
Ахмед бин Сулайем считает, что таким образом Антверпен будет наживаться на африканских алмазах, поскольку схема предполагает проверку всех алмазов.
Предлагаемый механизм может нарушить сложившиеся цепочки поставок и повлечет дополнительные расходы для всех добытчиков алмазов.