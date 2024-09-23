План по уборке урожая масличных культур в Подмосковье выполнен более чем наполовину. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего в регионе масличными культурами засеяли 60,4 тысячи гектаров. Из них обработано уже почти 40 тысяч гектаров, что составляет 67% от установленного плана.

Рапсом засеяли 41 тысячу гектаров, соей — 15 тысяч, подсолнечником — 2,3 тысячи гектаров. Завершение работ по уборке урожая запланировано на конец октября.

Валовый сбор масличных культур сейчас превышает 88 тысяч тонн. Урожайность в этом сезоне составляет более 22 центнеров на гектар.

Наибольший объем урожая собран в Зарайске, Луховицах и Серебряных Прудах. Также в Топ-5 округов-лидеров вошли Шаховская и Кашира.