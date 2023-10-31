«Платить все равно придется»: выяснилось, что делать при хищении средств с кредитки

Довольно часто бывает так, что после оплаты покупок на малоизвестном сайте, кражи кредитки или при неосторожном обращении с личными данными мошенники получают доступ к банковской карте невнимательного гражданина.

Как рассказала экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, на этот случай есть определенный алгоритм действий.

Мошенничество

По словам эксперта, первый шаг — блокировка карты. Причем сделать это надо даже в том случае, если на ней нет денег.

«Второй шаг — обращение в банк. И если там тоже не понимают, куда уходят ваши деньги, можно идти в полицию с заявлением по статье 159 УК РФ «Мошенничество», — пояснила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Гигиена пользования

К сожалению, статистика в данном случае не на стороне потребителей, констатировала собеседница издания.

«За первый квартал 2023, по данным «Банки.ру», удалось вернуть не более 10% украденных средств. Так что долг платить придется в любом случае. Некоторые банки, например, «Тинькофф», предлагают страховку от таких ситуаций. Но даже тогда придется сначала доказать свою непричастность», — пояснила экономист.

Поэтому, уточнила Проданова, лучше соблюдать «гигиену пользования картой». Так, более правильно и безопасно не делать большие лимиты на кредитных картах, а оставлять там лишь определенное количество средств для единоразовой покупки. Кроме того, рекомендуется регулярно следить за проведенными операциями.

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