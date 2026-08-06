«Плюс 10 тысяч». Средняя пенсия достигла 25,4 тыс. рублей

Средний размер пенсии в России за последние пять лет увеличился почти на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Социального фонда РФ.

По состоянию на 1 июля 2026 года данный показатель достиг 25 401 рубля, тогда как в 2021 году он составлял 15 801 рубль, следует из представленных данных.

Как уточняется в сообщении ведомства, с 1 августа текущего года в России был произведен автоматический перерасчет пенсионных накоплений. Для получателей накопительной пенсии их сумма увеличилась на 17,3%. Кроме того, на 19,32% выросли выплаты для участников программы софинансирования, а также для граждан, направивших средства материнского капитала на формирование будущей пенсии.

Ранее доцент Алтухова сообщила о том, что пенсия в ₽130 тысяч доступна при соблюдении трех условий.