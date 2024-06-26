Победителей конкурса «Бюджет для граждан» назвали в Подмосковье

Лидеров регионального этапа всероссийского конкурса «Бюджет для граждан» назвали в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики и финансов Московской области.

В целом в текущем году за победу в конкурсе в регионе боролись четырнадцать проектов — их авторами выступают как физические, так и юридические лица.

В число победителей вошли проекты «Бюджет городского округа Коломна», «Анализ информации о роли бюджета в проведении Десятилетия науки и технологий», «Новый механизм реализации принципа участия граждан в бюджетном процессе» и другие.

Проекты, признанные лучшими на региональном уровне, будут представлять Подмосковье на федеральном этапе.

Подробная информация о проектах-победителях представлена на этом сайте.