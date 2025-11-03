Победителей премии в сфере креативных индустрий наградят в Москве в декабре

1 декабря 2025 года в МКЗ «Зарядье» в Москве состоится церемония награждения V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, организатором которой выступает автономная некоммерческая организация «Креативная экономика» при поддержке Администрации президента РФ.

Премия проводится в пятый раз и является главной наградой в сфере креативной экономики, призванной выявить лучшие регионы и города, а также наиболее успешные компании, проекты и практики, которые оказали существенное влияние на развитие данного сектора экономики РФ. Премия приобретает актуальность за счет популяризации национальных креативных индустрий, влияющих на капитализацию всех сегментов экономики.

Сбор заявок на участие в Премии осуществляется с 24 октября по 16 ноября 2025 года на официальном сайте проекта. Победителей определят в 11 номинациях: «Креативный регион», «Креативное событие», «Креативные инновации», «Культурный код», «Агрокреаномика», «Креативная интеграция», «Креативный тренд», «Импульс воздействия», «Глобальная креаномика», «Компетенции в креаномике», «Креативный город».