Почему россияне стали покупать меньше техники, но тратить больше?

В летний период 2025 года российский рынок бытовой техники и электроники продемонстрировал сложную картину, где общее падение продаж скрывает за собой активный рост онлайн-сегмента.

Согласно результатам совместного анализа сервиса ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» (принадлежащего «Платформе ОФД»), общие розничные продажи бытовой техники в июне-августе сократились на 3% в сравнении с аналогичными месяцами 2024 года.

Ключевые тенденции рынка бытовой техники:

Сдержанный спрос: Аналитики характеризуют общую ситуацию как период потребительской сдержанности. Несмотря на снижение количества покупок на 3%, средний чек в категории повысился на 10%, достигнув отметки в 8 984 рубля.

Бум онлайн-продаж: Данные ЮKassa свидетельствуют о мощном росте интернет-торговли. Оборот в сегменте бытовой техники через онлайн-каналы летом 2025 года увеличился на 36%, а количество транзакций — на 47%. При этом средний чек в интернете снизился на 8%, составив 15 651 рубль.

Сдвиг в поведении покупателей

Как пояснила Ирина Полякова, руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney, основной движущей силой роста онлайн-продаж является глубокая цифровизация потребительских привычек. Покупатели все чаще используют возможности онлайн-каналов для детального сравнения характеристик и цен, что особенно актуально для технически сложных товаров. Дополнительными стимулами для развития интернет-торговли стали такие сервисы, как программы трейд-ина и беспроцентной рассрочки, которые массово внедряют ритейлеры.

Отдельная динамика в сегменте электроники

В категории бытовой электроники летом 2025 года наблюдалась иная картина. Оборот в онлайн-каналах вырос на 31%, а средний чек увеличился на 12%, достигнув 14 556 рублей. При этом рост числа транзакций был более умеренным (+17%). Такое соотношение показателей указывает на то, что потребители стали чаще приобретать в интернете премиальную технику — такие как флагманские смартфоны, производительные ноутбуки и инновационные гаджеты, сознательно делая выбор в пользу более дорогих и технологичных моделей.

