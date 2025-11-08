Почему в 2026 году доллар не вернется к отметке 60₽

Курс доллара в 2026 году не снизится до 60 ₽. Об этом сообщил инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.ру».

По словам эксперта, такое укрепление рубля в ближайшие 12 месяцев маловероятно. Он напомнил, что ключевая ставка Банка России сейчас составляет 16,5%, и ее постепенное снижение в следующем году может оказать давление на национальную валюту.

Как отметил Бахтин, доллар по 60₽ — это слишком оптимистичный сценарий. Для укрепления рубля должен возникнуть значительный дисбаланс между экспортом и импортом — например, при резком росте валютной выручки или сокращении импорта.

По его прогнозам, в зимний период 2025–2026 годов курс доллара будет находиться в диапазоне 80–88 ₽. В последний раз американская валюта опускалась до 60 ₽ в конце 2022 года. По состоянию на 5 ноября 2025 года курс составлял 80,3–81,1 ₽. С начала текущего года доллар подешевел к рублю примерно на 22% (более чем на 22 ₽). По итогам 2024 года, напротив, наблюдалось его укрепление на 13–15%.

Согласно оценкам аналитиков «БКС Мир инвестиций», в первом квартале 2026 года курс доллара может составить около 91,2 ₽.

