«Почему все так дорого?». Что ответил Путин на вопрос многодетного отца из Самарской области?

В ходе прямой линии» многодетный отец из Самарской области задал Владимиру Путину вопрос, волнующий миллионы семей: «Почему все стало так дорого? Даже на курицу цены выросли почти в два раза».

Отвечая, президент сделал важное уточнение, сравнив общероссийский показатель инфляции с «средней температурой по больнице». Эта цифра, по его словам, далеко не всегда отражает реальные расходы конкретного домохозяйства.

«Продовольственная инфляция для каждого россиянина зависит от его индивидуальной продуктовой корзины и может не совпадать со средним уровнем», — пояснил глава государства.

Он отметил, что если в семейном рационе преобладают белковые продукты, такие как мясо и курица, то рост цен в этих категориях ощущается особенно остро. Таким образом, фактическое финансовое бремя напрямую связано со структурой потребления.

Путин подчеркнул, что правительству необходимо вести более детальный мониторинг, уделяя особое внимание ценам в разных сегментах рынка и положению наиболее уязвимых групп, в первую очередь — семей с детьми.

Ранее сообщалось о том, выступление Путина на прямой линии шокировало западные СМИ.