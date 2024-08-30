Почти 10 тысяч дефектов покрытия устранили на дорогах Подмосковья за неделю

Почти десять тысяч дефектов покрытия устранили на подмосковных дорогах за неделю, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На региональной дорожной сети было ликвидировано около шести тысяч ям, на муниципальной — порядка четырех тысяч.

Лидерами по количеству устраненных дефектов покрытия на региональной сети стали Истра и Солнечногорск, на муниципальной — Химки и Балашиха.

Все выявленные на дорогах ямы регистрируют в специальной системе. При этом учитываются обращения жителей на сайте «Добродел».