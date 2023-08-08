Почти 13 млрд рублей предусмотрели на реализацию программы «Цифровое Подмосковье» в этом году

Почти тринадцать миллиардов рублей предусмотрели в области на реализацию программы «Цифровое Подмосковье» в этом году, сообщили в региональном парламенте.

Как отметил председатель профильного комитета Олег Гаджиев, Подмосковье входит в число лидеров в стране по цифровизации. В регионе активно переводят в онлайн-формат различные виды услуг и внедряют новые технологии. Кроме того, цифровизация помогает повысить качество взаимодействия жителей и властей.

«Наши жители получают возможность быстрее и удобнее получать необходимые услуги, а власти – оперативно реагировать на запросы», - сказал Гаджиев.

Подмосковье заняло первое место в индексе IQ городов и вошло в десятку самых «умных» регионов страны.