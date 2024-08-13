Почти 130 розничных рынков работает в Подмосковье

Сто двадцать восемь розничных рынков работает в Подмосковье, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На них можно купить мясо, рыбу, овощи, фрукты, сыры, мед, сладости.

Место для продажи на рынке могут получить физические и юридические лица. Для этого с ними заключается официальный договор, а продукция проходит обязательную проверку.

Всего на рынках региона работает 97 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. За полгода специалисты провели исследования 386 тысяч проб продукции.

Полный список розничных рынков Подмосковья представлен на официальном портале министерства в разделе «Документы».