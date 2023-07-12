Почти 15% жителей РФ перевели накопления из долларов и евро в рубли

Согласно результатам исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с минувшего года у жителей нашей страны поменялись стратегии накопления: 13% респондентов отказались от хранения наличных долларов и евро в пользу рубля и лишь 3% респондентов перевели рубли в западную валюту. Об этом сообщают « Известия ».

Уточняется, что почти пятая часть опрошенных вкладывают свои накопления в ремонт, покупку бытовой техники и электроники, а также около 70% респондентов не имеют накопленных средств.

Отмечается, что на данный момент альтернативы европейской и американской валюте нет. Вклады в китайских юанях также не пользуются особым спросом.