Почти 157 тысяч человек воспользовались госуслугами по земле и имуществу в Подмосковье с начала года

Почти 157 тысяч человек воспользовались онлайн-услугами в сфере земельно-имущественных отношений в Подмосковье с начала года, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Самой востребованной за указанный период услугой стала услуга по перераспределению земель. Ей воспользовались более 37 тысяч человек.

«Благодаря оптимизации наших услуг, растет эффективность, качество и удобство их предоставления нашим гражданам», - отметила глава ведомства Наталья Адигамова.

Она напомнила, что в регионе подключили сервис предпроверки участка, с помощью которого можно определить, находится ли земля в областной собственности. Для этого нужно просто указать кадастровый номер объекта.