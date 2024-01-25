Почти 20 миллионов рублей в этом году выделили на поддержку агротуризма в Подмосковье

В рамках государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде гранта «Агротуризм» из регионального бюджета предусмотрено 19,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов отметил, что выделенный бюджет может быть израсходован на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий.

Напоминаем, что по итогам прошлого года два проекта стали получателями гранта «Агротуризм» Подмосковья, общий объем средств которых составил 20 млн рублей, в том числе 8,8 млн — из бюджета Московской области. Так, гранты получили ИП глава КФХ В. В. Ройгас из городского округа Шаховская и ИП глава КФХ В. Н. Цветков из городского округа Щелково.