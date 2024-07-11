Почти 200 тысяч тонн какао и шоколада произвели в Подмосковье за пять месяцев

Почти двести тысяч тонн какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий было произведено в Подмосковье за период с января по май текущего года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем производства указанной продукции увеличился на девять процентов.

Сейчас Подмосковье является лидером в ЦФО и России по выпуску сладостей. Так, на регион приходится около сорока процентов от общего объема в ЦФО и почти четверть от общего объема в РФ.

Крупнейшими кондитерскими предприятиями Подмосковья являются «Сладкий Орешек», «Волшебница», «Победа», «Кремлина», «Озерский сувенир».