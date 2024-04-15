Почти 290 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Подмосковья в первом квартале года

В Министерстве экономики и финансов Московской области подвели итоги исполнения основных показателей бюджета региона по итогам первого квартала текущего года.

Так, за указанный период в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 289 миллиардов рублей. Расходы консолидированного бюджета составили 245 миллиардов рублей.

В числе главных источников дохода консолидированного бюджета — налоги на доходы физических лиц и на прибыль организаций. По первой категории поступления составили 91 миллиард рублей, по второй — 99 миллиардов рублей.

Доходы регионального бюджета в первом квартале года составили 236 миллиардов рублей, расходы — 197 миллиардов рублей.

В лидеры по исполнению вышли госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья», «Культура и туризм Подмосковья», «Жилище», «Сельское хозяйство Подмосковья» и другие.