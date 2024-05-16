Почти 300 импортозамещающих проектов реализуется в Подмосковье

Двести девяносто девять проектов в сфере импортозамещения реализуется в Подмосковье, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проекты импортозамещения в Подмосковье реализуются в самых разных сферах — от медицины до машиностроения.

В реализацию этих трех сотен проектов инвестировано около 280 миллиардов рублей. Запуск производств позволит создать в регионе порядка 28 тысяч новых рабочих мест.

Семьдесят семь из этих проектов были запущены в 2022-м и 2023 годах. Еще 85 планируется реализовать в текущем году. Остальные — в последующие годы.