Почти 300 млн рублей выделят на ремонт дорог в Рязанской области дополнительно
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На ремонт дорог в Рязанской области в текущем году дополнительно выделят почти 300 млн рублей. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что будут отремонтированы Тракторный проезд, Восточный промузел, Коммунистический переулок, Мехзавод, Московское шоссе, Ряжское шоссе, Скорбященской проезд, улицы Светлая, Рыбацкая, Магистральная.
Уточняется, что также около 20 млн планируется потратить на нанесение дорожной разметки.