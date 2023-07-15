Почти 33 млн тонн продукции экспортировали благодаря «зерновой сделке»

Около 33 млн тонн продукции удалось вывезти из портов Незалежной благодаря зерновой сделке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на офис координатора ООН.

Уточняется, что сейчас на сделке работает только одно судно, которое получает груз в одесском порту.

Подчеркивается, что срок действия «зерновой сделки» заканчивается в понедельник.

Отмечается, что экспорт шел в 45 государств. Таким образом, почти половина продукции была поставлена в Азию, 40% экспортировали в Западную Европу, более 10% - в Африку.

Добавляется, что больше половины экспортируемой продукции составила кукуруза, около 30% - пшеница.