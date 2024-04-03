Почти 500 млн рублей субсидий получили сельхозпредприятия Рязанской области с начала года
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С начала текущего года сельскохозяйственные предприятия Рязанской области получили субсидии на частичное возмещение затрат на производство молока в объеме почти 500 млн рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное правительство.
Уточняется, что данные средства поступили из федерального и областного бюджетов.
Добавляется, что в этом месяце стартовал отбор заявок на получение субсидий на развитие племенного животноводства, производство зерновых культур и овощей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье региональный Минсельхозпрод возмещает затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей в части оплаты труда обучающихся, которые привлечены для прохождения практики и осуществляющих трудовую деятельность.