Почти 500 млн рублей субсидий получили сельхозпредприятия Рязанской области с начала года

С начала текущего года сельскохозяйственные предприятия Рязанской области получили субсидии на частичное возмещение затрат на производство молока в объеме почти 500 млн рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное правительство.

Уточняется, что данные средства поступили из федерального и областного бюджетов.

Добавляется, что в этом месяце стартовал отбор заявок на получение субсидий на развитие племенного животноводства, производство зерновых культур и овощей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье региональный Минсельхозпрод возмещает затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей в части оплаты труда обучающихся, которые привлечены для прохождения практики и осуществляющих трудовую деятельность.