Почти 570 млн рублей направили на соцконтракты в Рязанской области

В Рязанской области подвели ежегодные итоги программы социальных контрактов — механизма, который реально меняет жизнь семей с низкими доходами. За прошлый год жители заключили больше 2,8 тыс. таких соглашений, а сумма поддержки составила почти 570 млн рублей. Об этом сообщает издание 7info.

Соцконтракт — это не просто пособие, которое дали и забыли. Это целевые деньги на конкретные шаги: открыть свое дело, развивать хозяйство, пройти обучение или выйти из сложной жизненной ситуации. Получить его может семья, где доход ниже прожиточного минимума, причем детские пособия при расчетах не учитывают — то есть шансов больше, чем кажется.

Отдельный плюс для участников СВО: им дают до 350 тыс. рублей на старт бизнеса плюс бесплатное обучение по программе «СВОй бизнес». Таким образом, 2,8 тыс. семей перестали быть просто получателями помощи и стали предпринимателями, мастерами или хотя бы людьми с профессией. И это работает лучше любой разовой выплаты.

