Социальный контракт: на какие цели государство выделяет до 350 тысяч рублей

Россияне могут получить до 350 тысяч рублей, заключив социальный контракт с государством. Об этом РИА Новости рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По словам эксперта, размер выплат зависит от целей, на которые будут направлены средства. Средства по контракту могут быть выданы до 350 тысяч рублей на предпринимательские цели и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства, пояснил Гиринский.

Он уточнил, что социальный контракт предназначен для малоимущих граждан и семей, чей среднедушевой доход по не зависящим от них причинам не достигает величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Срок, на который выделяются деньги, варьируется в зависимости от цели и обычно составляет от трех месяцев до года.

Соцконтракт является инструментом улучшения финансового положения физического лица, при условии подтвержденной документально необходимости такого улучшения, заключил эксперт.

Ранее эксперт рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать никогда не работавшие граждане.