Почти 700 рабочих мест появится на предприятиях в Химках

Именно по ней два химкинских предприятия получили как объекты малого и среднего предпринимательства землю в аренду за символический рубль. И теперь бизнесмены построят на новой земле производства по выпуску стройматериалов и пищевых продуктов. А работу тут смогут найти 670 человек.

Предполагается, что предприятие по производству строительных материалов распахнет свои двери в IV квартале 2025 года. Завод расположится на 18 га земли и сможет наладить выпуск продукции, необходимой на рынке.

Производственно-складской комплекс по изготовлению продуктов планируется запустить уже в 2024 году.

Как отмечал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, меры поддержки должны быть максимально понятными и комфортными, потому что от них во многом зависит благополучие малого и среднего бизнеса, а значит и регионального бюджета. Ведь четверть его дохода обеспечивают именно такие предприятия.

Так, например, только в июне администрация городского округа Химки приняла от представителей малого и среднего бизнеса 12 заявок на предоставление поддержки. Девять из них были связаны с покупкой и лизингом оборудования на сумму до пяти миллионов рублей, две – с открытием предприятий по франшизе, еще одна касалась компенсации до 500 тысяч рублей за реализацию продукции на маркетплейсах.

Помимо того, сегодня регион предоставляет бизнесу новую опцию – «Помещение за рубль». Арендовать площади для производства могут компании, где работает до 250 человек, а выручка не превышает двух миллиардов рублей. Им доступна аренда помещения со ставкой в размере одного рубля за один квадратный метр без торгов на срок до десяти лет. А те, кто желает арендовать сразу здание, могут получить эти условия на более длительный период – до 15 лет.