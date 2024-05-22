Почти 900 предпринимателей получили социальный статус в Подмосковье

Экономика

Фото: [Unsplash.com / Scott Graham]

Восемьсот семьдесят субъектов МСП получили социальный статус в регионе в текущем году. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве отметили, что из указанного числа предприятий 685 компаний подтвердили социальный статус, а 185 — получили его впервые.

Подтверждение социального статуса предприятия требуется ежегодно. Подать соответствующую заявку можно онлайн на сайте госуслуг Подмосковья.

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области