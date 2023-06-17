Почти четыре триллиона рублей составил объем заключенных соглашений на ПМЭФ-2023

По словам советника главы государства Антона Кобякова, в рамках ПМЭФ-2023 было заключено соглашений на общую сумму почти четыре триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС .

Он уточнил, что всего было подписано свыше 900 контрактов, в том числе 43 соглашения с зарубежными компаниями.

Напомним, что в форуме участвовали делегации из более чем 15 государств.

Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет встречу с лидерами африканских государств, которые представят свои варианты урегулирования украинского конфликта.