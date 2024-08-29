Почти двадцать заявок на участие в гранте «Агростартап» поступило в Минсельхоз Подмосковья

Прием документов на участие в гранте «Агростартап» подошел к концу в Подмосковье. Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению поступивших заявок. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Напоминаем, что в рамках программы могут быть предоставлены субсидии до восьми миллионов рублей на развитие производства при условии софинансирования не менее 10% собственных средств и создания новых рабочих мест на срок в течение 5 лет после проведения конкурса.

Всего было подано восемнадцать заявок от хозяйств из тринадцати муниципалитетов. Больше всего заявок поступило из Клина, Можайска и Луховиц. Среди направлений деятельности претендентов: коневодство, овцеводство, молочный и мясной крупный и мелкий рогатый скот, выращивание ягод, грибов, яблок, овощей и хмеля, пчеловодство и рыбоводство (разведение осетровых пород и раков).

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в семинаре по вопросам внешнего государственного контроля.