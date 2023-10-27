Почти две с половиной тысячи нелегальных перевозчиков выявили в Подмосковье

Почти две с половиной тысячи нелегальных перевозчиков-таксистов выявили в Подмосковье за девять месяцев текущего года. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

За указанный период в муниципалитетах проверили свыше 27 тысяч автомобилей такси, и у двух с половиной тысяч водителей отсутствовало разрешение на осуществление таксомоторной деятельности. На нарушителей завели свыше двенадцати тысяч административных дел.

Чаще всего нелегальные таксисты работают на территориях аэропортов и вокзалов, возле станций метро и остановок общественного транспорта. Пользоваться услугами таких таксистов небезопасно.

Легальный автомобиль такси белого цвета с желтой полосой посередине и серой внизу. На борту виден шашечный пояс, а на крыше — оранжевый фонарь. В салоне машины представлена информация о водителе и QR-код с действующим разрешением.