Почти две тысячи гектаров земли доступно для локализации в ОЭЗ Подмосковья

В подмосковных особых экономических зонах инвесторам могут предложить почти две тысячи гектаров земли для размещения производств.

Как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, наибольшим потенциалом обладает ОЭЗ «Максимиха», где доступно около 1,5 тысяч гектаров. Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева отмечает, что в регионе действуют пять ОЭЗ и каждая активно развивается и готова предложить хорошие варианты для локализации.

Подобрать земельный участок для реализации проекта, в том числе на территории ОЭЗ региона, можно на инвестиционной карте Московской области.