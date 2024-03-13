Почти две тысячи рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за год

Почти две тысячи рабочих мест создали резиденты подмосковных ОЭЗ по итогам прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В общей сложности на территории региона открыто пять подобных зон. Совокупное число их резидентов составляет 208. Всего на объектах насчитывается порядка десяти тысяч рабочих мест.

Таким образом, в Подмосковье расположено каждое седьмое рабочее мест из всех рабочих мест, созданных в российских ОЭЗ. В России в общей сложности открыто пятьдесят подобных объектов. В них насчитывается шестьдесят восемь тысяч рабочих мест.