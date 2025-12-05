«Почти на 12% больше». Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей: как изменились выплаты за год?
Фото: [istockphoto.com/Denis Vostrikov]
Среднемесячный размер пенсионного обеспечения в России по итогам октября текущего года достиг отметки в 23 530 рублей.
Согласно оперативным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за год этот показатель продемонстрировал существенный прирост на 11,7%.
Параллельно с этим приходят новости о планах на предстоящий период. Как сообщил 1 декабря депутат Госдумы Алексей Говырин, в 2026 году пенсионная система ожидает последовательного увеличения выплат. Первый этап запланирован уже на 1 января: страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. Важно, что, по словам парламентария, данная корректировка впервые за долгое время в полном объеме коснется и граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию.
Таким образом, текущая положительная динамика, отраженная в отчете Росстата, получит свое продолжение в виде запланированных законодателями мер по поддержке доходов старшего поколения.
